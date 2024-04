Taylor Swift, conto alla rovescia per il nuovo album con un gioco su Apple Music

(Adnkronos) – Apple Music ha recentemente introdotto un nuovo gioco sulla propria piattaforma di streaming per scandire il conto alla rovescia per l'uscita di The Tortured Poets Department, l'undicesimo album della carriera dell'artista che uscirà venerdì prossimo in tutto il mondo. Il gioco consiste nella ricerca di una parola al giorno all'interno dei testi delle cinque nuove playlist create per l'occasione. L'intero messaggio sarà svelato il 18 aprile, con Swift che partecipa attivamente: ognuna delle playlist, infatti, è introdotta da un breve suo vocale. Sabato scorso, il team di marketing di Swift, noto come Taylor Nation, ha pubblicato un post taggando Apple Music. Nella storia di Taylor Nation è apparso un effetto glitch che indirizzava gli utenti di Apple Music verso la canzone "Glitch", dove sei lettere maiuscole nascoste nel testo rivelavano la parola segreta. Questo era solo il primo degli indovinelli quotidiani che scandiranno il conto alla rovescia fino a venerdì: un modo per tenere i fan impegnati nell'attesa, in pieno stile Swift. Da sempre, infatti, l'artista è una grande appassionata di enigmi e rebus, che spesso anticipano di mesi gli annunci ufficiali. Non è la prima volta che la Mela e Swift collaborano, inoltre. Per il lancio dell'album Midnights nel 2022, Apple Music ha lavorato con la cantautrice per curare tre playlist: "Quill Pen Songs", "Fountain Pen Songs" e "Glitter Pen Songs". In vista dell'uscita di The Tortured Poets Department, Swift ha creato cinque playlist associate alle "cinque fasi del cuore infranto", dimostrando ancora una volta il suo approccio unico e innovativo nel comunicare con i fan anche al di fuori della propria musica. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)