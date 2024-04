Spotify, arrivano le playlist create con l’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Dopo aver sperimentato la generazione di playlist tramite intelligenza artificiale con la sua funzione DJ lo scorso anno, Spotify introduce ora uno strumento in versione beta che consente agli utenti di creare liste di brani curate basate su descrizioni testuali. La novità, denominata AI Playlist beta, viene inizialmente distribuita agli abbonati di Spotify Premium su dispositivi mobili nel Regno Unito e in Australia. Gli utenti Android e iOS in queste località possono accedere al generatore di playlist AI dirigendosi nella sezione "La tua Libreria" e toccando il pulsante "+" situato in alto a destra della pagina. Selezionando l'opzione AI Playlist dal menu a discesa, gli utenti possono digitare un comando, come "musica da leggere in una fredda giornata di pioggia", per ottenere una playlist di 30 canzoni che rispecchiano l'atmosfera richiesta. I risultati possono essere modificati utilizzando ulteriori prompt, come "più musica triste", fino a quando l'utente non è soddisfatto della playlist, che può poi essere salvata toccando "crea" in alto a destra. La nuova caratteristica potrebbe anche essere un fattore contribuente agli aumenti di prezzo previsti da Spotify per quest'anno, almeno negli USA. Al momento, gli abbonamenti Premium partono da $5,99 al mese per gli studenti o 10,99 dollari per tutti gli altri. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)