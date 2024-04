Sostenibilità, Cupini: “Così Deliverti rende più accessibili e interessanti i dati delle aziende”

(Adnkronos) – "Con il nostro sistema noi di Deliverti abbiamo cercato di analizzare come rendere più accessibili i dati della sostenibilità" comunicati da una azienda, "così da creare un dialogo con il pubblico, usando le capacità di chatGpt, messe a disposizione del pubblico con una funzione di dialogo così da renderle anche più interessanti". Lo ha sostenuto Giulio Cupini, Partner Ad Maiora e Co-founder Deliverti, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell’Informazione. L'obiettivo, aggiunge, "è quello di fornire una esperienza personalizzata: si potra' fare una ricerca per argomenti e l'azienda offrirà le informazioni mentre il lettore potrà creare una sua dashboard personale" e questa ricerca mirata sarà utile anche per le imprese, che potranno sapere esattamente cosa interessa alle persone. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)