Roma, allarme in hotel del centro per esalazioni tossiche: cinque intossicati

(Adnkronos) – Paura in centro a Roma, dove un albergo in via Rasella è stato evacuato per precauzione dopo che alcune persone hanno riferito di presunte esalazioni tossiche. Cinque, apprende l'Adnkronos, le persone intossicate dalle esalazioni sprigionatesi in un locale tecnico dell'hotel e riconducibili al cloro utilizzato per la piscina della spa. Per ragioni di sicurezza i vigili del fuoco stanno procedendo all'evacuazione degli ospiti della struttura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)