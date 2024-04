Primavera da player, sconti su capolavori PS5 e PS4

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment Italia ha daro il via nei propri store digitali alla promozione denominata "Primavera da Player" che terminerà il 28 aprile. Durante questo periodo, è possibile acquistare una selezione di giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4 a prezzi fortemente ridotti. L'offerta include titoli molto celebri dei PlayStation Studios, quali ad esempio God of War Ragnarök, l'ultimo episodio della saga norrena di Kratos e suo figlio Atreus, Horizon Forbidden West, il secondo capitolo della serie di Guerrilla Games con protagonista Aloy, e Gran Turismo 7. Sono inclusi anche vari giochi parte della serie PlayStation Hits. Di seguito una lista dei titoli in sconto più interessanti, con la lista completa disponibile su PlayStation Blog. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)