Per la nuova Lamborghini Urus SE arrivano i Pirelli P Zero Elect

(Adnkronos) – Sono il frutto di un percorso di sviluppo lungo e intenso, che ha portato Pirelli e Lamborghini dagli oltre 300 km/h del circuito di Nardò ai -30° del circolo polare artico, i P Zero da 21”, 22”, 23” e lo Scorpion Winter 2 da 22” realizzati per la nuova Urus SE, la prima variante plug-in hybrid del SUV della Casa di Sant’Agata. I 4 pneumatici sono tutti marcati Elect, il pacchetto di tecnologie che esalta le caratteristiche delle auto elettrificate. La struttura, il battistrada e le mescole di questi pneumatici, infatti, sono ottimizzati per resistere alla coppia elevata della vettura, per supportarne i carichi, per contenere la rumorosità da rotolamento e per favorire la durata delle batterie grazie a una ridotta rolling resistance. I tre Pirelli P Zero per la nuova Lamborghini Urus SE – sottolinea il gruppo in una nota – rispondono alle esigenze diverse e complementari della vettura. Se quello da 21” enfatizza maggiormente l’aspetto del comfort, la variante da 23” è la più performante e anche la più richiesta. Per favorire uno stile di guida più sportivo, Pirelli e Lamborghini hanno lavorato per ottenere un feeling di sterzo reattivo, preciso e prevedibile, sia nella guida di tutti i giorni, sia nell’uso in pista. Grazie a profili e materiali sviluppati appositamente per sostenere le forze elevate a cui è sottoposta la vettura, i fenomeni di surriscaldamento e abrasione sono minimizzati, permettendo anche manovre estreme come il drifting. Inoltre, l’utilizzo di mescole meno sensibili agli sbalzi termici rende il P Zero per la Lamborghini Urus SE affidabile in un’ampia gamma di condizioni e temperature, anche con la pioggia. Ulteriori richieste di Lamborghini soddisfatte dagli ingegneri Pirelli anche una guida confortevole e una resistenza al rotolamento contenuta, a beneficio dell’efficienza. Lo Scorpion Winter 2 è il più recente aggiornamento del pneumatico invernale progettato da Pirelli per i SUV. La sicurezza nei mesi freddi, in particolare su neve, è ottenuta grazie alla struttura 3D del disegno battistrada in cui le lamelle assumono, con l’usura, un andamento a zig-zag, consentendo al pneumatico di essere efficace per tutta la sua durata. Per Lamborghini Urus SE, il reparto R&D di Pirelli ha lavorato in modo particolare sui materiali, fornendo al prodotto una trazione ancora maggiore grazie a una mescola specifica testata al circolo polare artico. Tale mescola, che rende il pneumatico performante sull’asciutto, ha infatti un’elevata flessibilità alle basse temperature che garantisce aderenza sui fondi scivolosi. I nuovi P Zero e Scorpion Winter 2 si aggiungono alle altre soluzioni sviluppate da Pirelli per le versioni precedenti della Urus: gli estivi P Zero da 21”, 22” e 23” e P Zero Corsa da 22”; il quattro stagioni Scorpion Zero All Season da 22”; gli invernali Scorpion Winter da 21” e 22”, e Scorpion Ice Zero 2 (il chiodato) da 21”. Inoltre, per la Lamborghini Urus Performante, per la prima volta Pirelli ha adattato il P Zero Trofeo R alle esigenze di un SUV. Con questo pneumatico semi-slick nella misura 22”, specifico per la pista ma omologato per uso stradale, nel 2022 la Urus Performante ha stabilito un nuovo record di categoria sulla Pikes Peak International Hill Climb, la gara in salita più famosa del mondo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)