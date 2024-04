Ostia, donna precipita da palazzo e muore: ipotesi omicidio

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini della squadra mobile e del commissariato Lido sulla morte di una donna, trovata senza vita stamattina intorno alle 5.15 su un marciapiede in via Marino Fasan a Ostia sul litorale di Roma. La vittima è una italo-brasiliana di 46 anni, nota alle forze dell'ordine per stupefacenti. Dai primi accertamenti, la 46enne sarebbe precipitata da un palazzo, semi-abbandonato, e tra le ipotesi investigative non si esclude l'omicidio. Nello stabile è stato trovato dalla polizia un uomo, romeno, che aveva una relazione con la donna. A quanto si apprende, la sua posizione è ora al vaglio. I due abitavano altrove e le indagini della polizia punteranno anche a chiarire perché, nelle prime ore di stamattina, si trovassero nello stabile abbandonato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)