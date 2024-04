Incentivi moto, ANCMA: non sono previsti per quelle termiche

(Adnkronos) – Con una nota diffusa stamane Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) interviene in merito alle notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa circa la disponibilità di incentivi destinati all'acquisto di motocicli a motorizzazione termica per l'anno 2024. Secondo queste indiscrezioni, le risorse sarebbero previste da uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri destinato a rimodulare gli incentivi dedicati ad autoveicoli e motoveicoli, che dovrebbe essere approvato a breve dal Governo. “In realtà – si legge nel comunicato di ANCMA – il DPCM non prevede ulteriori risorse per le moto termiche in aggiunta a quelle già stanziate per il 2024 (5 milioni di euro) e già andate esaurite alla fine del mese di gennaio. Verrà invece integrato il fondo dedicato a ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici con risorse derivate dalla redistribuzione dei fondi avanzati negli anni 2022 e 2023, per un importo di circa 17 milioni di euro (che andranno ad aggiungersi a quelli già disponibili)”.

