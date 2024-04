Drivalia apre alle aziende l’iconico CarCloud

(Adnkronos) –

Drivalia annuncia l’apertura al mondo aziendale dell’iconico CarCloud, il primo servizio in Italia di noleggio auto in abbonamento, finora riservato a clienti privati e liberi professionisti. L’iniziativa è in linea con le recenti evoluzioni del mercato della mobilità. Entro il 2025 si prevede che, nei 5 principali mercati europei (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito), più di 22 miliardi di euro di nuovi finanziamenti auto annuali si sposteranno verso il mercato degli abbonamenti per veicoli. Contestualmente, Drivalia lancia la nuova Summer Promo e-Subscription, dedicata agli abbonamenti CarCloud e Be Free Evo. L’iniziativa si applica alla gamma di modelli full electric disponibili in abbonamento mensile, offrendo incentivi sull’iscrizione (la fee d'ingresso è scontata del 30%) e garantendo un chilometraggio illimitato per sempre sui veicoli scelti. Tra i modelli accessibili con CarCloud spiccano XEV YoYo, Fiat 500e, MG4 Electric, Peugeot 2008e, Aiways U5, MG Marvel R Electric e Tesla Model Y.

Con la seconda formula di noleggio in abbonamento, Be Free Evo, sarà possibile mettersi alla guida dei modelli Tesla Model Y, Opel Corsa Electric o Fiat 500e.

