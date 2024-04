Confindustria, Lippolis: “Bene Orsini, lavorare su composizione Consiglio generale per il Mezzogiorno”

(Adnkronos) – "Con l'elezione del presidente designato Emanuele Orsini, a cui voglio esprimere le mie sincere congratulazioni unitamente all’augurio di buon lavoro, rilevo con soddisfazione che si è determinato un clima sereno e coeso, fondamentale per la nostra organizzazione. Da parte mia, intendo portare all’attenzione del presidente Orsini una proposta in merito alla composizione numerica del futuro Consiglio generale, finora espressa solo sulla base dei contributi associativi ed in più con alcuni componenti di nomina presidenziale". Lo dice, all'Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis. "La mia proposta – sottolinea – è di aggiungere un quoziente correttivo basato sul dato percentuale Istat del prodotto interno lordo del Mezzogiorno su quello complessivo del Paese. Parliamo di circa il 25%. In questo modo la partecipazione di rappresentanti del Mezzogiorno nel Consiglio generale troverebbe un opportuno equilibrio". —lavoro/sindacatiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)