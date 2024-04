Cerimonia master accademico “D-ESG e Responsabile d’Impatto, Assessora Foglietta: “Sostenibilità e investimenti fondamentali per imprese e territorio”

(Adnkronos) – A margine dell’evento di presentazione del master accademico “D-ESG e Responsabile d’Impatto” che si sta svolgendo oggi a Torino, l'Assessora alla Transizione ecologica e digitale della Città di Torino, Chiara Foglietta, è intervenuta per portare i suoi saluti istituzionali in rappresentanza della città di Torino: "La formazione di nuove figure professionali che uniscano preparazione negli ambiti della sostenibilità, del sociale e della governance è fondamentale per il futuro delle aziende, delle Istituzioni e del territorio. La Città di Torino da anni si impegna per disegnare la valutazione di impatto fin dalla fase di progettazione e, poi, per misurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Forte l’impegno ambientale che la Città si è posta per raggiungere la neutralità climatica al 2030. In questo contesto ha attivato percorsi partecipativi con gli enti, gli istituti di ricerca, il terzo settore e il mondo corporate. In tutti questi soggetti ha ritrovato una maturità e una consapevolezza sugli ambiti SDGs non immaginabili fino a qualche anno fa". Conclude così l'Assessora Foglietta. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)