Caltanissetta, l’ITET Rapisardi Da Vinci partecipa ai campionati nazionali di robotica

Dopo aver superato le fasi regionali, il team formato dagli studenti della classe terza B, Carlino Gabriele, Dell’Utri Gioele e Vecchio Samuele, dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell’ITET Rapisardi Da Vinci, supportati dai professori Fabio Capraro e Manuela Musumeci, parteciperà alla fase nazionale della RoboCup Junior Academy 2024, organizzata dall’IIS Cobianchi di Verbania.

All’evento, che si è tenuto dal 10 al 13 Aprile presso il Palazzetto dello Sport di Verbania, hanno partecipato e si sono sfidate le migliori 150 squadre provenienti da scuole di tutta Italia.

I giovani programmatori si dovranno cimentare con diversi tipi di gare appartenenti a differenti categorie: OnStage Advanced, OnStage Preliminary, Rescue Line e Rescue Maze. Gli studenti dell’ITET gareggeranno per la categoria “Rescue Maze”.

I ragazzi hanno realizzato un robot che simula la ricerca di feriti o sopravvissuti in seguito ad aventi catastrofici. Essi si sono occupati della realizzazione di dispositivi di automazione a microcontrollore sulle piattaforme ESP32, e Raspberry PI acquisendo competenze nell’assemblaggio di circuiti elettronici e prototipazione di strutture meccaniche mediante stampa 3D.

La gara di robotica educativa è promossa da una rete di scuole che coinvolge dieci Regioni d’Italia, tra le quali anche l’ITET “Rapisardi Da Vinci”, che incentiva l’utilizzo della robotica educativa e dell’intelligenza artificiale in attività curricolari ed extracurricolari, in linea con la nuova curvatura “Robotica e Intelligenza Artificiale”, promossa dall’Istituto.

Obiettivo dell’evento è quello di avvicinare ed appassionare gli studenti alla robotica attraverso attività ludiche e di favorire l’acquisizione di competenze digitali per motivarli nelle studio delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

La sfida tra robot programmati esclusivamente dagli studenti, consente, non solo di rafforzare le competenze legate all’informatica e alla programmazione ma di sperimentare nuove forme di apprendimento e di promuovere l’esperienza della collaborazione e del lavoro di squadra. Le gare nazionali RoboCup Junior Academy saranno valevoli per le qualificazioni ai campionati RoboCup Jr europei e mondiali, che quest’anno si terranno rispettivamente in Germania e in Olanda.