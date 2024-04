Caltanissetta. Gli Studenti dell’IISS “Luigi Russo” hanno visitato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

CALTANISSETTA. Gli studenti delle classi 3AT, 3BT, 3CT e 5CT dell’indirizzo” Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie” dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta, hanno visitato la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” di Palermo, accompagnati dai Professori Giuseppe Seminatore, Katia Bosco, Pierangelo Cigna, Concetta Melillo, Erika Zuccalà, Maria Pia Burò, Fiorella Lucia Callari e dal responsabile dell’Orientamento in uscita Prof. Dario Giuffrida.

Alla visita era presente anche il Presidente del Club Rotary di Caltanissetta Dott. Giuseppe Sagone: ad accoglierli la Dott.ssa Annalisa Guercio, Presidente del Rotary Club Palermo Libertà che, con la Commissione Distrettuale “One Health” del Rotary 2110 Distretto Sicilia – Malta, ha coadiuvato la visita presso l’IZSSi nell’ambito del Progetto di educazione ambientale con area tematica a tutela delle tartarughe marine.

Il Dott. Vittorio Mangiacavallo, responsabile dell’URP dell’IZS Sicilia, ha sottolineato come l’Istituto operi attraverso un modello sanitario strategico basato sul principio One Health, che riconosce il legame indissolubile tra salute umana, salute animale e salute dell’ecosistema come strada univoca verso la salute globale, mentre la Dott.ssa Giusy Oliveri ha presentato la professione del Biologo, il percorso di studi per conseguire il titolo di Biologo Junior e di Biologo Magistrale.

Infine il Dott. Vincenzo Monteverde, Dirigente Medico Veterinario operante nell’Area di Igiene e Produzioni Zootecniche e Benessere Animale dell’Istituto, ha presentato la professione del Medico Veterinario. Dopo avere visitato i laboratori di Biologia e di Chimica, gli studenti si sono recati presso il C.Re.Ta.M, Centro di Referenza Nazionale sul Benessere, Monitoraggio e Diagnostica delle Malattie delle Tartarughe Marine.

