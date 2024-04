Ascolti tv, la Champions vince la serata

(Adnkronos) – La partita di Champions League Barcellona-Paris Saint Germain in onda su Canale 5 ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri, martedì 16 aprile, con 4.364.000 telespettatori e il 20,7% di share. Il film di Rai1, 'The Miracle Club', ha ottenuto invece 2.668.000 telespettatori e il 13,7%. Terzo posto per Rai2 che con 'Belve' ha totalizzato 1.703.000 telespettatori e il 9,3% di share. Appena fuori dal podio 'Le Iene' che su Italia 1 ha segnato il 9,4% con 1.320.000 telespettatori, seguito da La7 che con 'DiMartedì' ha raccolto 1.349.000 telespettatori e il 7,7%. 'E' sempre Cartabianca' su Retequattro ha interessato 840.000 telespettatori con il 5,8% di share, mentre Tv8 con '4 Ristoranti' ha registrato 394.000 telespettatori e l’1,9% e Nove con 'L’Immortale' ne ha ottenuti 329.000 con l’1,9%. Chiude la classifica del prime time di ieri Rai3 con 'Petrolio', visto da 331.000 telespettatori e l'1,6% di share. L'access prime time vede in testa Rai1 con 'Cinque Minuti' (4.915.000 telespettatori, share 23,9%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (5.827.000 telespettatori, share 25,9%). Su Canale 5 'Striscina la notizina' ha segnato il 16,5% di share e 3.410.000 telespettatori. Il preserale sancisce la vittoria di Rai1 con 'L'Eredità', visto da 4.395.000 telespettatori pari al 28,1% di share, mentre 'Avanti un altro!' di Canale 5 si è fermato a 2.983.000 telespettatori con il 20,1%. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24, nei confronti di Mediaset più TgCom24, vede nell'intera giornata la Rai al 31,4% con 2.623.000 telespettatori e Mediaset al 28,7% con 2.403.000 e, in prima serata, la Rai al 30% con 6.490.000 telespettatori e Mediaset al 29,7% con 6.418.000. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)