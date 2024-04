A Roma la quarta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit

(Adnkronos) – Al via il prossimo 16 aprile a Roma presso il Circolo Ufficiali Forze Armate d’Italia, la quarta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, uno dei principali eventi dedicati alle nuove prospettive sulla cybersecurity, che quest’anno avrà come tema: “Prospettive e applicazioni per i nuovi asset tra cybersicurezza, difesa energetica e aerospace”. Ad aprire l’evento il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, presenti i vertici delle Forze Armate, rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, delle Agenzie ed Autorità di riferimento del mondo cyber ed innovazione, che successivamente, nei diversi panel, discuteranno insieme agli attori e alle imprese più rilevanti del settore su tematiche strategiche per il Paese, anche in ottica europea. Il Summit è promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), presieduta da Gabriele Ferrieri e da Alé, Agenzia di Public Affairs e comunicazione integrata, tra le prime ad occuparsi di cybersecurity in Italia, ed è patrocinato da: Uffici del Parlamento Europeo in Italia, Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, AIPSA, Women4Cyber, AIIC, AssoCiso, CyberArea, Agenzia per l’Italia Digitale, Anitec Assinform, Assintel, AIAD, Ordine degli Ingegneri di Roma, Consiglio Nazionale dei Periti Indutriali, Accademia della Legalità e l’8° Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano. Porteranno il loro contributo big della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale ed aziende ad alta innovazione, tra cui: Microsoft Italia, Trend Micro, HWG Sababa, Olidata, A2A, Cyber Guru, Swag e Duskrise. L’evento è a numero chiuso ed occorre fare una pre-iscrizione sul sito: cybersecitalysummit.it

