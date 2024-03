Napoli, ruba un’auto ma resta bloccato nel traffico: arrestato

Un uomo chiama la polizia e racconta che gli è appena stata rubata l’auto. Agli agenti fornisce una descrizione precisa del ladro e della vettura che gli è stata sottratta. Poi spiega che lo sta inseguendo a bordo di un altro veicolo dando informazioni dettagliate sul tragitto. La storia ‘assurda’ che stiamo raccontando è successa a Napoli.

Gli agenti riescono a intercettare il veicolo grazie alle precise indicazioni fornite dalla vittima. Il ladro capisce di essere stato individuato ma non ha intenzione di rinunciare al bottino. Effettua una manovra spericolata per andarsi a infilare in uno dei vicoli che si dipanano dalla piazza, con l’obiettivo di seminare gli agenti. Non tiene conto però del traffico, a quell’ora sempre più che consistente racconta NapoliToday. Resta così praticamente imprigionato in una via, ma quando scende dall’auto per scappare a piedi gli agenti lo hanno ormai raggiunto. L’uomo, 46 anni napoletano con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.