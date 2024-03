Italia, famiglia extra-large dà il benvenuto a Vittoria: è il nono figlio

In un momento in cui volano sempre meno cicogne sui tetti d’Italia, arriva da Alessano, in provincia di Lecce, la storia di una famiglia extra-large con nove figli.

L’ultima, Vittoria, è nata il 17 marzo all’ospedale Panico di Tricase e con mamma Chiara, 39 anni, è appena arrivata a casa, dove la attendevano gli altri 8 fratelli con la nuova arrivata Vittoria. “La nostra sembra quasi una famiglia d’altri tempi, ma è tutta questione di organizzazione”, assicura papà Matteo, 40 anni, artigiano della pietra che per la famiglia ha rinunciato alla laurea in Architettura a un passo dal conseguirla. “I figli sono un dono del Signore e noi li accogliamo quando arrivano, perché sono il frutto dell’amore”, commenta la moglie.

Ma qual è il segreto di questa famiglia record di Alessano (Lecce)?

“Non è facile – sottolinea il super papà, – ma è tutta questione di organizzazione in questo mondo avaro di culle”. La regola principale, infatti, è fare lavoro di squadra con i più grandi che aiutano i genitori con i fratellini.

Il segreto, poi, è avere tanta pazienza, imparando l’arte del riciclo e come far quadrare i conti anche a tavola, dove si cucina un solo pasto per tutti.

Piccola eccezione è quella fatta per la Festa del Papà e per l’arrivo a casa dell’ultima figlia, Vittoria: “Un giorno da celebrare con dolci, confetti rosa e tante zeppole”, racconta la coppia.