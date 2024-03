Incendio in un ospizio in Germania, quattro morti. Almeno 21 altri anziani feriti assieme a un pompiere e un agente

Nell’incendio di un ospizio nell’ovest della Germania divampato la notte scorsa sono morti quattro anziani e almeno 21 sono rimasti feriti assieme a un vigile del fuoco e a un agente di polizia. Lo riferisce l’agenzia Dpa citando una portavoce della polizia di Kleve.

Il rogo è avvenuto in una casa di riposo a Bedburg-Hau, nella regione del Renania Settentrionale-Vestfalia e, oltre ai feriti, sono stati evacuati altri 46 residenti di cui vengono ora accertate le condizioni. Le cause dell’incendio per ora non sono state chiarite, ha dichiarato la portavoce.