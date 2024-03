Caltanissetta. Gran successo per la presentazione della silloge poetica “Verso dove…πάθει μάθος” di Carmelo Salvatore Benfante Picogna

CALTANISSETTA. S’è tenuta nella sede nissena della Sicilbanca e della Fondazione Sicana per la presentazione della silloge poetica del dirigente scolastico Carmelo Salvatore Benfante Picogna, intitolata “Verso dove…πάθει μάθος”, edita dalla casa editrice palermitana Antipodes, nella collana Gemmae. Un evento di spessore culturale, come dichiarato dal presidente Giuseppe Di Forti durante i saluti istituzionali, sia per la profondità della raccolta poetica che per la presenza di un uditorio molto qualificato.

La presentazione e la conduzione dell’evento è stato affidato alla già preside Marisa Sedita, nella qualità di presidente del comitato nisseno de La Dante Alighieri e dal Parco letterario Piermaria Rosso di San Secondo che, di fatto, ha organizzato l’evento mentre la nota critica è stata curata dalla prof.ssa Maria Carmela Miceli, presidente dell’associazione Serra del Falco, la quale ha guidato l’uditorio attraverso l’itinerario della poetica di Benfante Picogna. “Le trentotto poesie di cui si compone la raccolta, ha detto la prof.ssa Miceli, rappresentano un viaggio secondo la concezione greca del sentire col patire, cioè partendo dalla dimensione del dolore con cui ciascun umano necessariamente si confronta durante la propria esperienza terrena ma che piuttosto farsi travolgere la trasforma in un sostrato su cui poggiare la propria introspezione e la propria sensibilità trasformandole in un dono per gli altri”.

Sul piano stilistico è stata evidenziata la ricercata semplicità della lingua, e la capacità dell’autore di dosare sapientemente e armoniosamente le vari parti della costruzione sintattica da cui emergono musicalità e valore evocativo dei cosiddetti Topoi, ovvero i temi ricorrenti quali la natura, l’amicizia, l’amore, il ciclo della vita. Alcune poesie della silloge sono state lette da Adele Pellitteri, Mariolina Riggi e Sergio Milazzo, mentre lo stesso autore ha letto una poesia inedita, accompagnate dalle musiche curate da Fabrizio Aquilina (pianoforte), Sofia Salomone (Clarinetto) e Demian Spagnolo (chitarra).