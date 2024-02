Serie C maschile Basket. L’Invicta perde a Catanzaro 78-61 e viene agganciata al 4° posto dal Basket School Gela

Sconfitta fuori casa per l’Invicta Basket nel campionato di serie C di basket maschile. Il quintetto nisseno di coach Peppe Spena ha perso 78-61 al cospetto dell’Academy Basket Catanzaro, vice capolista del campionato.

Una battuta d’arresto maturata nell’ultimo quarto di gioco, dopo che i nisseni, nel terzo quarto, erano riusciti a recuperare lo svantaggio accusato alla fine del primo tempo di 7 lunghezze.

Railans e Giusti con le loro bombe sono riusciti a dare forza alla rimonta dell’Invicta che, tuttavia, sul più bello, ha purtroppo ceduto il passo ai padroni di casa che, nel finale, hanno piazzato l’allungo decisivo.

E nel prossimo turno di campionato, ancora un turno difficile per i nisseni che dovranno affrontare fuori casa la capolista Modica in un match anche qui importante per cercare di mantenere il quarto posto in solitario dopo che, nel turno odierno di campionato, l’Invicta ha dovuto dividerlo con il Basket School Gela che ha superato fuori casa la Dierre di Reggio Calabria. (foto pagina Facebook Academy Basket Catanzaro)