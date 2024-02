Serie C, la Nissa Rugby espugna Enna e si impone 21 – 5

La Nissa Rugby, dopo un lungo periodo, torna a riassaporare la ‘dolcezza’ della vittoria in occasione della ‘sentita’ gara in trasferta ad Enna, contro la Unione Rugby: i nisseni si sono imposti per 21 a 5 al termine di un match difficile e molto combattuto.

Il quindici di Caltanissetta, con una convincente prestazione di squadra, ha costruito un successo meritato che premia gli incessanti allenamenti di un gruppo che non ha mai mollato di un centimetro. Una sola meta subita ma atleti del capoluogo nisseno che hanno ottenuto il positivo risultato grazie alle mete di Messana, Kengne e Severino. Grande la gioia del team e dei sostenitori al seguito.

Il tecnico Andrea Lo Celso, a fine contesa, esterna la sua soddisfazione: “Una vittoria che cercavamo da tempo. I miei ragazzi, il mio club e i nostri sostenitori l’hanno meritata. Nonostante il periodo difficile dove abbiamo trovato difficoltà a fare risultato, i miei ragazzi si sono sempre allenati e non hanno mai mollato. Con umiltà hanno sempre onorato la maglia e i compagni di squadra. Ed oggi finalmente ci siamo strameritati questa vittoria. Sono contento che i miei ragazzi si siano presi questa grossa soddisfazione, la strameritano. Di certo oggi la partita era sentita, per varie motivazioni per entrambe le squadre. L’umiltà, la voglia di vincere e il sacrifico sono stati determinanti e i miei ragazzi, fin dal primo minuto, si sono imposti dominando la mischia chiusa e i punti d’incontro. Insomma una prova di carattere.

Un grazie particolare va anche ai nostri genitori che ci hanno sostenuto dalla tribuna avversaria. La cosa che più mi dispiace, è che qualche tifoso di casa non ha gradito purtroppo la loro presenza offendendoli ed insultandoli, creando tensione e nervosismo. Purtroppo queste non sono persone che possono far parte della nostra cultura sportiva e non rispecchiano i valori del nostro sport. Mi preme sottolineare che gli interessati sugli spalti non fanno parte della società Unione Enna Rugby, che ringrazio per l’accoglienza e l’ospitalità. Ringrazio anche il Presidente Gioveni per il dono del calendario societario”.

NISSA RUGBY:1 Antony Bruno K, 2 Ilardo Emanuele, 3 Andrea Lo Celso, 4 Wandji Eric Gabain, 5 Kengne Paul, 6 Giuseppe Messina, 7 Kuranage Perera Lasitha, 8 Salvatore Catania VK, 9 Paolo Tringali, 10 Emiliano Di Maura, 11 Lorenzo Lipani, 12 Cristian Severino, 13 Dario Messana, 14 Alessandro Nicoletti, 15 Michele Palumbo.

A disposizione: 16 Alessandro di prima, 17 Alberto Mendoza, 18 Mahma Moussa, 19 Tchomtchoua Pollein Landry, 20 Giànluca Agozzino.