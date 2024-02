Seconda edizione del “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”: grande successo

Si è tenuto al centro culturale polivalente “Michele Abbate” il “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”, la seconda edizione della cerimonia di consegna delle benemerenze alle eccellenze nissene nello sport, ideata e organizzata dal Coni e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Caltanissetta. Una sala gremita, dove per tutta la cerimonia si è respirata aria di festa e di sport, ha salutato con calorosi applausi atleti, tecnici, dirigenti e squadre che hanno raccolto partecipazioni e titoli, a partire dal livello italiano e internazionale, in varie discipline nell’anno 2023.

La manifestazione è stata aperta dai saluti del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, dell’assessore allo Sport Fabio Caracausi, del delegato provinciale Coni Salvatore Scarantino e del vicepresidente vicario del Coni Sicilia Enzo Falzone. Un susseguirsi di riconoscimenti, per l’esattezza trentuno: stelle al merito sportivo d’argento e di bronzo, medaglie al valore atletico, Palma di bronzo e poi basket, volley, rugby, pesistica, tiro a volo, badminton, tennis, tennistavolo, calcio, motociclismo, automobilismo, cultura fisica, atletica leggera, danza, pattinaggio a rotelle e, non per ultimo, benemerenze assegnate allo sport nel sociale. Donne, maschi e società icone e testimoni di imprese sportive, che dimostrano quotidianamente l’alto valore dello sport cittadino.

Al centro, Giovanni Sollami

Tra i riconoscimenti che hanno maggiormente emozionato il folto pubblico presente quelli alla memoria, dedicati ad Alfonso Verducci e Raffaele Ammendola, la stella d’oro Coni, conferita a Giovanni Sollami (soltanto due quelle attribuite in Sicilia nel 2023), e il premio sportivo dell’anno, assegnato al presidente della Nissa, Luca Giovannone.

Al centro, Luca Giovannone

«Questo format, giunto alla seconda edizione, è una chiara fotografia dell’elevata qualità dello sport nisseno portato alle cronache dai fatti sportivi nazionali e internazionali. Abbiamo visto avvicendarsi sul palco il meglio che il lavoro, la passione e l’impegno per lo sport produce» dichiara l’assessore Fabio Caracausi.

«Da sempre – afferma il sindaco Roberto Gambino – le vittorie sportive sono in grado di migliorare il tessuto sociale di un Paese, ma anche il sentimento di appartenenza alla nazione, vedi la vittoria in un mondiale o in un torneo del grande slam, perché lo sport è fortemente sentito da tutti. I titoli ottenuti dai protagonisti dello sport nisseno sono motivo di vanto per l’intera città e la rappresentano. Dietro ogni impresa c’è una storia, ed è stato bello sentirle e anche un po’ riviverle direttamente dalla voce dei protagonisti» sono le parole del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino al termine della manifestazione.