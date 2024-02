Pallavolo femminile B2. Nell’ultima trasferta in Calabria la Traina cerca tre punti per mantenersi ai vertici della classifica

Nell’ambito del campionato di pallavolo femminile di serie B2, nell’ultima trasferta stagionale in Calabria la TRAINA SRL è ospite del Races Finance a S.Lucido. La squadra calabra si trova assestata in settima posizione (prima delle formazioni di seconda fascia con 18 punti) di cui 11 conquistati tra le mura amiche.

Francesca Leonida e compagne si trovano quindi in una posizione abbastanza tranquilla di classifica (sono sei i punti di distacco dalla zona retrocessione) ma avranno il dente particolarmente avvelenato per gli strascichi derivati dalla gara con la Com.Fer. a Palermo che hanno portato ad una serie di sanzioni nei confronti della società del presidente Giuseppe Ambrosi tra cui quella, dal punto di vista tecnico più rilevante, costituita dalla squalifica per una giornata della schiacciatrice mancina Patrizia Pagano.

Dall’altra parte della rete Marco Relato continua a fare i conti con una serie di inconvenienti fisici delle atlete che lo portano a lavorare con una squadra mai al 100% del proprio potenziale e quindi servirà ancora una volta una TRAINA SRL concentrata e compatta per superare l’ennesimo ostacolo di questo campionato che comunque vede la squadra della presidente Oriana Mannella sempre tra le assolute protagoniste. All’andata la gara vide la netta affermazione della squadra nissena.

Races Finance S. Lucido – TRAINA SRL è in programma sabato 24 febbraio 2024 con inizio alle 18:00 presso il palazzetto delle Sport Don Pino Puglisi di San Lucido. Arbitreranno Aurelio Curiale e Vincenzo Favara entrambi della sezione di Catania.