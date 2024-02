Pallavolo femminile B2. La Traina in casa per proseguire nella sua striscia vincente in campionato

Riassaporata in trasferta l’aria del campionato, la TRAINA ritorna di fronte ai propri sostenitori ospitando sabato il Bricocity Alus Mascalucia formazione superata in quattro set nella gara di andata.

A Ragalna, dove gioca in casa la squadra catanese, scese in campo una TRAINA SRL ancora work in progress contro una formazione che comunque si presenterà al Palacannizzaro in una versione diversa rispetto a quella di quattro mesi fa.

Il Bricocity infatti si è notevolmente rinforzato cambiando praticamente volto con l’innesto di Sharon Luzzi, una schiacciatrice classe 1999 proveniente dal Terrasini in B1 e con tanta esperienza nella terza serie, del libero Barbara Napolitano, una 2000 in forza ad inizio stagione del Todo Sport, e della palleggiatrice Milly Apruti che si presenta a Caltanissetta da ex per la seconda volta in questa stagione avendo militato nella prima parte a Vibo per poi transitare a Mascalucia.

La formazione catanese è attualmente assestata nel centro della classifica del girone L di B2 con 17 punti frutto di sei vittorie (di cui due al tiebreak) e 8 sconfitte (di cui una al tiebreak).

Le ragazze di Davide Giuffrida sono sicuramente in crescita di rendimento e oramai le nuove arrivate si sono integrate come ha dimostrato la Luzzi che ha totalizzato ben 25 punti nell’ultima gara casalinga vinta in rimonta al quinto set contro il Com.Fer.

Naturalmente in casa TRAINA l’imperativo è quello di non sottovalutare l’avversario e offrire uno spettacolo di buon livello di fronte ai propri sostenitori che dopo un mese di “astinenza” potranno ritornare ad ammirare le proprie beniamine.

TRAINA SRL – Bricocity Alus Misterbianco è in programma sabato 17 febbraio 2024 con inizio alle 18:00 presso il palaCannizzaro di Caltanissetta. Arbitreranno Eleonora Morabito e Sebastiano Rizzotto entrambi della sezione di Messina.