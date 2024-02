Pallavolo. Albaverde subito protagonista nel campionato misto CSI

Da questa stagione prende il via l’adesione dell’Albaverde ai campionati organizzati dal CSI e mirati a dare spazio e possibilità di divertimento e condivisione ai tanti appassionati che continuano a praticare da amatori questo sport.

Il campionato misto prevede la partecipazione di squadre composte da atleti maschi e femmine con la pregiudiziale dell’età minima di 16 anni e che in campo debba essere schierato almeno il 50% della componente femminile.

L’Albaverde “mista” è stata inserita nel campionato provinciale organizzato dal CSI di Enna insieme ad altre cinque formazioni.

La squadra cara alla presidente Oriana Mannella ha fatto il suo esordio, alla presenza di Alberto Lo Giudice presidente del CSI di Enna, contro la Futura Piazza Armerina superata con il punteggio di 3 a 1 (25/15; 25/10; 26/28; 25/15) al termine di una gara durata 1 ora e 37 minuti per gran parte dominata dalla formazione allenata da Giacomo Sanguedolce tranne la parantesi del terzo set in cui in casa nissena vi è stato un calo di concentrazione subito sfruttato dalla squadra avversaria che ha ribattuto colpo su colpo.

Di seguito le formazioni delle due squadre:

Albaverde: Adrian Ballarò (K), Marsela Bregu, Francesco Cambria, Angelica Caramia, Danilo Costa, Mattia Falzone, Leonardo Infantolino, Barbara Russo, Valentina Scarlata, Andrea Zigarelli, Giuseppe Ficarra (L). Allenatore Giacomo Sanguedolce.

Futura: Samanta Liurno (K). Calisto Faillo, Morena Rausa, Andreas Lombardo, Roberta Lorito, Giulia Milazzo. Matteo Adamo, Tiziana Di Martino, Concetta Lanzarone, Luca Leone, Giuseppe Conti, Salvatore Zucarello, Giada Lionti (L1) e Catiuscia Satariano (L2). Allenatore Carmelo Conti Carmelo.

Arbitro: Fabio La Delia di Piazza Armerina.

Nelle altre gare in programma nella prima giornata del CSI misto abbiamo registrato i seguenti risultati:

Borsi Enna – Polisport Caltagirone 3 – 1

Pantani Villarosa – Pol. Armerina 0 – 3