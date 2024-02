L’Atletico Nissa lancia l’idea: intitoliamo a Nardo Savoia il Palmintelli

Caltanissetta ancora incredula per la scomparsa di Nardo Savoia, icona del calcio popolare nisseno. I social sono stati inondati da aneddoti e pensieri affettuosi rivolti ad un uomo che ha significato tanto per il “pallone” del capoluogo nisseno.

L’Atletico Nissa lancia, con un post su facebook, un’idea: intitolare il Palmintelli a Nardo Savoia. Ecco di seguito il post della formazione presieduta da Salvatore Messina.

Nardo Savoia è stato un capitolo importante del calcio nisseno. Un capitolo ricco di aneddoti, emozioni, storia ed affetti: tanti i ragazzi che hanno praticato sport e trovato una “via” grazie alla sua opera. Come scrive John Donne “Quando un uomo muore, un capitolo non viene strappato dal libro, ma viene tradotto in una lingua migliore”.Il Palmintelli è stato per decenni la sua casa, lanciamo l’idea che il glorioso stadio nisseno di Viale della Regione diventi il “Nardo Savoia”