Coppia di fidanzati in auto con 1 chilo di cocaina: arrestati

Altri due arresti a Licata – salgono così a 4 nel giro di 6 giorni – per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti della squadra mobile della questura di AGRIGENTO e quelli del commissariato di Licata, durante la notte, hanno bloccato un’altra coppia in possesso di un chilo e 250 grammi di cocaina.

Esattamente come era già accaduto il 15 febbraio scorso. Su disposizione del questore Tommaso Palumbo, sono stati rafforzati in paese i servizi di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti. Ed è in questo contesto che è stata fermata un’autovettura con a bordo un 28enne e una 24enne di Licata.

Scattata la perquisizione, i due sono stati trovati in possesso del panetto di cocaina, verosimilmente comprato a 40mila euro all’ingrosso e dal quale avrebbero potuto ricavare 120mila euro. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell’udienza di convalida, il 28enne è stato portato in carcere, mentre la 24enne è stata posta ai domiciliari.