Cedifop, ancora aperte le iscrizioni a 2 corsi gratuiti di “Operatore Tecnico Subacqueo” e “Inshore diver”: selezioni in programma il 16 febbraio

Presso il Centro Studi Cedifop di formazione professionale subacquea industriale, con sede all’interno del porto di Palermo, sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti finanziati dall’Avviso n.7 2023 PR del Fondo Sociale Europeo 2021/2021. I due corsi, mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, sono stati inseriti dal Cedifop nel progetto n. 443 dal titolo “Metalmeccanici subacquei: OTS- Inshore – Offshore”.

Il primo dei due corsi è per “Operatore tecnico subacqueo” della durata di 854 ore ed è rivolto a 15 destinatari con i seguenti requisiti necessari per prendere parte alle selezioni: essere residenti o domiciliati in Sicilia; essere in età lavorativa; i minorenni devono avere assolto l’obbligo scolastico; possedere il titolo di studio minimo richiesto per la tipologia del percorso formativo da attivare, come Stabilito nelle schede corso disponibili nel Repertorio delle qualificazioni.

Questo corso consente agli allievi che avranno conseguito la qualifica di potersi iscrivere al Registro dei Sommozzatori presso una Capitaneria di porto in Italia. Consente inoltre l’accesso al successivo corso di “Inshore-Saldatore subacqueo” per conseguire la qualifica di “Inshore diver” e la certificazione di “Saldatore subacqueo” di Bureau Veritas in accordo a UNI EN ISO 15618-1 (“Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea – Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato”).

L’altro corso è per “Operatore Tecnico Subacqueo Inshore Diver o sommozzatore” e avrà una durata di 654 ore. Il corso è rivolto sempre a 15 destinatari con possesso dei requisiti come nel precedente e, ad avvenuto conseguimento della qualifica, oltre ai diritti del corso di “Operatore Tecnico Subacqueo”, dà inoltre la possibilità di iscriversi al Repertorio Telematico della Subacquea industriale presso il Dipartimento Regionale del Lavoro (L.R. 07/2016), per il livello di qualificazione “Inshore”.

Chi fosse interessato a partecipare alle selezioni, in programma il prossimo 16 febbraio, può contattare il Cedifop ai numeri 338.3756051 o 091.426935.