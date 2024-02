Campionato Csi: Seconda vittoria dell’Albaverde nel torneo amatoriale misto

E’ stata sufficiente poco più di un’ora di gioco all’Albaverde “versione CSI misto” per avere ragione a Villarosa della locale Associazione Pantani sconfitta per 0 a 3 (9/25; 11/25; 11/25).

Il tecnico nisseno Giacomo Sanguedolce ha utilizzato tutti e undici gli atleti della rosa (6 maschi e 5 femmine) ricevendo indicazioni positive che saranno utili per il prosieguo del campionato che vede attualmente in testa la formazione della presidente Oriana Mannella in coabitazione con Pol. Armerina ed Enna.

Di seguito le formazioni delle due squadre: Pantani Villarosa: Giuseppa Atanasio, Emma Biancucci, Antonella Dell’ Aria, Giuliana Ferrara, Filippo Fiandaca, Stefani Gulino, Leonardo Incaudo, Mariam Loussaief, Nabel Loussaief (K), Elvira e Veronica Scamardi. All. Mariano Manfre’

Albaverde: Adrian Ballarò (K), Marsela Bregu, Francesco Cambria, Angelica Caramia, Danilo Costa, Mattia Falzone, Vanessa Farruggio, Ivan Medico, Barbara Russo, Valentina Scarlata, Andrea Zigarelli. Allenatore Giacomo Sanguedolce. Arbitro: Giovanni Cirillo di Licata.

Risultati 2^ Giornata del CSI misto:- Pantani Villarosa – Albaverde CL 0-3- Futura Piazza Armerina – Borsi Enna 1-3- Pol. Armerina – Polisport Caltagirone 3-0.

Classifica:1. Pol. Armerina 6 p.ti (6/0) Albaverde 6 p.ti (6/1) Borsi Enna 6 p.ti (6/2)4. Futura Piazza Armerina 0 p.ti (2/6) Pol. Caltagirone 0 p.ti (1/6) Pantani Villarosa 0 p.ti (0/6) .