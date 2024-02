Campagna mondiale “ONE BILLION RISING ITALIA” contro la violenza di genere, gli studenti del Galilei di Caltanissetta protagonisti

Le alunne e gli alunni dell’IPSIA “ Galileo Galilei “di Caltanissetta, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, hanno completato la registrazione delle riprese per partecipare alla campagna Mondiale ONE BILLION RISING ITALIA contro la violenza di genere. Questa campagna Mondiale è stata istituita nel 2012 dalla scrittrice e attivista americana Eve Ensler con l’obiettivo di fermare la violenza contro le donne alla quale aderiscono 128 paesi nei cinque continenti.

Le riprese della manifestazione si sono svolte nello spazio verde vicino la scuola ed hanno coinvolto gli alunni che si sono esibiti con balli, poesie e riflessioni.

L’Istituto ha fatto un gemellaggio con l’Istituto Vittorio Veneto di Caltanissetta per promuovere l’educazione all’affettività favorendo l’inclusione e la socializzazione nell’ambito della continuità didattica.

Alla fine del percorso gli alunni di entrambe le scuole faranno da cornice ad un evento teatrale per valorizzare la reciprocità, il rispetto e le relazioni interpersonali positive.