Caltanissetta. Effettuato rilievo d’avanguardia da docenti e alunni del Tecnico Agrario “Di Rocco” di piazza Garibaldi e zone limitrofe

CALTANISSETTA. Un’attività egregia sotto l’aspetto tecnico, ma anche un’idea diventata realtà grazie ad un’eccellenza scolastica come l’Istituto Tecnico Agrario “Sen. Angelo Di Rocco” di cui è dirigente scolastica la prof. Laura Zurli.

Docenti e studenti del Tecnico Di Rocco infatti hanno effettuato un rilievo di Piazza Garibaldi e delle aree intorno come mai era stato possibile vederle prima. È quanto è riuscito a fare l’Istituto Tecnico Agrario “Sen. Angelo Di Rocco”. L’iniziativa è stata organizzata e voluta dal prof. Giampiero Modaffari, docente di Genio Rurale presso l’Istituto scolastico d’istruzione superiore nisseno che, ormai da anni, è all’avanguardia nel rilievo architettonico e topografico del territorio.

Il prof. Modaffari, con il docente Rosario Amico, il responsabile di sede del Tecnico agrario Giovanni Leo Tuppoduro, e diversi studenti delle varie classi dell’Istituto Tecnico Agrario di cui è responsabile di sede il prof. Salvatore Miserendino, sono giunti in piazza Garibaldi. Qui hanno iniziato le operazioni che hanno poi permesso di effettuare il rilievo della piazza e delle aree circostanti.

E’ stato eseguito il rilievo di Piazza Garibaldi e dintorni con laser scanner dinamico di ultima generazione: un rilievo architettonico/topografico tridimensionale della Piazza Garibaldi e degli edifici ad essa prospicienti. Sono state utilizzate le dotazioni tecnologiche del laboratorio di Genio rurale prevedendo l’utilizzo dei sistemi di rilievo satellitari quali il Gnss e il Laser Scanner Dinamico con tecnologia Slam.

Insomma, un autentico mix di teoria ed esperienza sul campo portata avanti per la formazione di esperti tecnici del Territorio. L’Istituto tecnico nisseno, per altro, ormai da anni propone percorsi che consentono agli alunni di diventare esperto operatore nell’utilizzo dei Droni e di acquisire il patentino A1/A3 per la loro guida. Un Istituto che, ormai, senza tema di smentita, è quello tecnologicamente più all’avanguardia d’Italia nel campo del rilievo architettonico/topografico.

Il prof. Modaffari, al termine dell’attività di rilievo, ha poi fatto osservare agli alunni, direttamente dal Laser Scanner dinamico, le prime immagini che è stato possibile riprendere. Il tutto nel contesto di un evento unico nel suo genere che ha visto docenti e alunni impegnati nelle attività di rilievo del territorio attraverso l’utilizzo di strumentazioni tra le più avanzate nella consapevolezza che la qualità di una scuola passa anche attraverso esperienze qualificanti come questa.