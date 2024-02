Calcio: ranking Fifa, in testa Argentina, Italia sempre al 9° posto

In attesa di tornare in campo a marzo per le amichevoli in programma negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador, la Nazionale si conferma al 9° posto del Ranking Fifa. Pochi i cambiamenti nella prima classifica del 2024 e invariata la top ten, con i campioni del mondo in carica dell’Argentina sempre in testa davanti a Francia e Inghilterra.

Le novità arrivano dalla Coppa d’Africa e dalla Coppa D’Asia, con le vincitrici, Costa D’Avorio e Qatar, che guadagnano rispettivamente 10 (39° posto) e 21 posizioni in classifica (37° posto). Scalano diverse posizioni anche le finaliste (Nigeria, 28ª, +14) e Giordania (70ª, +17), ma il passo in avanti più significativo è quello dell’Angola (93ª, +24), arrivata sino ai quarti di finale della Coppa d’Africa.

Il prossimo Ranking FIFA sarà pubblicato il 4 aprile.Le prime 10 posizioni del Ranking Fifa. 1) Argentina 1855.20 punti (-), 2) Francia 1845.44 (-), 3) Inghilterra 1800.05 (-), 4) Belgio 1798.46 (-), 5) Brasile 1784.09 (-), 6) Paesi Bassi 1745.48 (-), 7) Portogallo 1745.06 (-), 8) Spagna 1732.64 (-), 9) Italia 1718.82 (-), 10) Croazia 1717.57 (-).