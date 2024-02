Basket maschile serie C. L’Invicta Basket sfida in trasferta la capolista Olimpia Comiso (ore 18)

A distanza di una settimana seconda trasferta impegnativa domenica 25 febbraio per l’Invicta Basket sul campo della capolista Olimpia Comiso (ore 18). Il quintetto di coach Peppe Spena affronterà una tra le migliori squadre del campionato di basket di serie C maschile.

Per Giusti e compagni un impegno severo, considerata la caratura degli avversari odierni, tuttavia, l’Invicta ha dimostrato di essere in grado di rendere la vita difficile a chiunque, per cui non è difficile ritenere che anche oggi a Comiso tenterà di portare a casa la vittoria nonostante la consapevolezza che si tratta di una sfida difficilissima contro un avversario oggettivamente parecchio competitivo.

L’Invicta Basket al momento occupa il quarto posto in classifica. Una posizione, la quarta in classifica, da difendere con le unghia e con i denti. Al Paladavolos di Comiso dunque appuntamento per questa sfida che potrebbe regalare qualche bella impresa a Railans e compagni.