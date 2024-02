Automobilismo siciliano. A Taormina il nisseno Marco Nicoletti consacrato “Pilota dell’Anno”

Marco Nicoletti superstar dell’automobilismo siciliano. E’ quanto emerso a Taormina in occasione della premiazione dei Campionati automobilistici siciliani 2023. Il giovanissimo pilota nisseno, di appena 19 anni, ha infatti conquistato nella “Perla dello Ionio” il prestigioso riconoscimento di Pilota dell’Anno.

Un riconoscimento che è stato il frutto di gare condotte con grande abilità e capacità di livello superiore che hanno esaltato non poco il talento del giovane pilota nisseno. Marco Nicoletti, comunque, a Taormina non ha vinto solo questo pur prestigioso riconoscimento!. Infatti, ha anche conquistato il titolo di Campione Tivm NS-1600, di Campione Tivm Sud Classe e Gruppo NS-1600, di Campione Tivm Sud Under 25 e infine di Campione Regionale NS-1600.

Una cinquina memorabile per un giovane pilota che ha entusiasmato non poco gli addetti ai lavori che, vedendolo all’opera, lo hanno indicato come pilota dell’anno. Il resto, Marco Nicoletti lo ha fatto al culmine di una stagione per lui veramente dorata. Basti dire che con la sua Peugeot 106 1600 alla finale nazionale della 50ma edizione della cronoscalata “La Castellana” di Orvieto, si e laureato campione italiano del trofeo Italiano Velocità Montagna 2023.

Marco Nicoletti ha dimostrato il suo grande talento, mettendosi alle spalle avversari importanti e laureandosi campione Italiano. Una cavalcata, la sua iniziata a Linguaglossa nell’aprile dello scorso anno e conclusa alla “Castellana di Orvieto” con la corona d’alloro simbolo del trionfo tricolore. “Marcuccio”, così lo chiama chi gli vuole bene per la sua semplicità e genuinità, ha portato a termine una stagione esemplare. Dieci cronoscalate con ben 5 vittorie e 5 secondi posti. Risultati questi che hanno consacrato il talento del giovane pilota nisseno.

Una consacrazione che a Taormina è diventata investitura. Marco Nicoletti è stato proclamato pilota dell’anno entrando così’ di diritto nel ristretto novero dei super piloti che hanno lasciato il segno nell’automobilismo siciliano e italiano. Nicoletti ha ricevuto il premio a Taormina nel corso di una cerimonia organizzata da Aci Sport Delegazione Sicilia.

Grande l’emozione del giovanissimo pilota nisseno sul palco: “Sono molto emozionato; essere riuscito ad arrivare qui a 19 anni è veramente una grande gioia che mi emoziona parecchio; spero di replicare il prossimo anno; in ogni caso, ringrazio tutti quanti mi hanno sostenuto e quanti hanno avuto fiducia nella mia persona; grazie a tutti”.

Un ragazzo semplice, Marco Nicoletti, per la gioia del padre Giuseppe, per tutti gli amanti del motorsport nisseno Peppe Nicoletti, forte pilota soprattutto nei Rally, che ha saputo trasferirgli la grinta, la tecnica e la giusta serenità per affrontare da protagonista le Cronoscalate del TIVM. Per altro Marco Nicoletti, in questo suo magico 2023, ha anche trionfato alla 68ma Coppa Nissena, venendo consacrato campione TIVM Sud prroprio nella sua Caltanissetta, nella Città che lui ama e dalla quale è sempre stato amato in maniera incondizionata.

Insomma, un grande talento delle quattro ruote che, ad appena 19 anni, promette grandi cose per la gioia di tutti i suoi sostenitori che lo vedono sempre più proiettato verso importanti traguardi automobilistici grazie al suo innato talento che ne fa, in prospettiva, un grande delle quattro ruote. In questo trionfo di Marco Nicoletti, non va dimenticata l’esperienza di Calogero Lombardo e la sua Blue Project che hanno garantito sempre una Peugeot 106 efficiente e pronta ed all’altezza delle sue capacità. E poi meriti anche alle soluzioni tecniche di Calogero, all’abnegazione di Giannino, al sempre operativo Antonio che hanno fatto la differenza, assieme al talento di Nicoletti in una stagione memorabile.