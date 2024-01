Un cane mangia 4 mila dollari, “nauseanti” le operazioni di recupero

Questa è una maleodorante storia a lieto fine. Almeno in parte, se si vuole considerare la perdita di 450 dollari un male accettabile dopo che ben quattromila erano finiti nell’intestino di un cane.

È successo in Pennsylvania, dove Clayton e Carrie Law hanno avuto la malaugurata idea di lasciare mucchi di banconote sul tavolo della cucina in attesa di metterli via. Del resto cosa mai sarebbe potuto accadere? L’unico in vcasa con loro era Cecil, un goldendoodle di sette anni che si era sempre comportato bene. Fino a quel giorno.

“Questo cane, lo giuro su Dio, non ha mai toccato nulla in vita sua”, ha detto Carrie, 33 anni, al Pittsburgh City Paper. Già, fino a quando non ha deciso di mangiarsi 4.000 dollari in contanti. “All’improvviso Clayton mi ha urlato: ‘Cecil sta mangiando 4.000 dollari!’. Ho quasi avuto un infarto”.

Il denaro era stato prelevato dal conto di risparmio congiunto della coppia, riporta il Washington Post e mezz’ora dopo erano nello stomaco di Cecil. La coppia, in preda al panico, ha prima contattato il veterinario per capire se il cane avesse bisogno di cure mediche. Per fortuna, date le sue dimensioni, Cecil aveva bisogno di essere monitorato solo a casa, ha riferito il Post.

La coppia si è poi messa al lavoro cercando di mettere insieme le banconote rimanenti che Cecil non aveva masticato… e quelle che aveva già mangiato.

La banca ha detto alla coppia che gli incidenti che coinvolgono i cani accadono frequentemente. Finchè il numero di serie sulle banconote è visibile, la banca ‘risarciscè il denaro masticato togliendolo dalla circolazione.

Cecil ha poi vomitato parte del denaro ingerito, ma era solo l’inizio della nauseabonda operazione di recupero del denaro.

“Ci siamo ritrovati a cavare letteralmente soldi dalla merda”, ha detto Carrie al City Paper. “mai sentita tanta puzza”.

Cecil non è l’unico cane negli ultimi anni ad aver ingerito una grossa somma di denaro. L’anno scorso il labrador di una donna in Florida ha masticato quasi 2.000 dollari in contanti, ricorda Newsweek.