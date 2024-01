Sparo a una festa di Capodanno, ferito il genero di un agente di scorta del sottosegretario alla giustizia

Sarebbe stato un proiettile sparato accidentalmente da una piccola pistola maneggiata dal deputato vercellese di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, a ferire alla gamba un 31enne la scorsa notte a un veglione di Capodanno a Rosazza, nel Biellese.

Il ferito è il genero di un agente che fa parte della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anche lui di FdI. Delmastro stava partecipando alla festa di Capodanno nella sala della Pro Loco di Rosazza, piccolo centro turistico in alta valle Cervo di cui la sorella del sottosegretario, Francesca, è sindaco.

Secondo quanto si è appreso, il colpo è partito accidentalmente dalla pistola e ha ferito lievemente a una gamba il 31enne, che è già stato dimesso dall’ospedale. Delmastro non avrebbe assistito alla scena. Sulla vicenda è aperta un’inchiesta coordinata dalla procura di Biella, che punta a chiarire ogni responsabilità.

Pozzolo: “La pistola è mia, ma no ho sparato io”

“In merito all’incidente accaduto la notte di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, confermo che il colpo di pistola – da me detenuta regolarmente – che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare“. Lo dichiara Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, interpellato telefonicamente sulla vicenda che ha visto un 31enne ferito a una gamba la notte di San Silvestro.

Pd: “Meloni chiarisca sul deputato FdI”

“Apprendiamo da notizie di stampa che in occasione del capodanno, un deputato di Fdi, armato e, sottolineiamo, che va in giro con il colpo in canna, ha ferito una persona vicina a un agente di scorta al sottosegretario Delmastro delle vedove. Alla persona ferita va la nostra vicinanza, ma riteniamo questo un fatto gravissimo e un ulteriore comportamento del tutto incompatibile con i ruoli istituzionali che si ricoprono. Ci aspettiamo che Giorgia Meloni, segretaria del partito a cui appartengono gli esponenti protagonisti di tali azioni, intervenga per chiarire quanto accaduto e per adottare i provvedimenti conseguenti.

In un paese normale ci si dimette per molto meno”. Lo afferma la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani.

Grimaldi a FdI: “A giocare con le armi si fa male”

“Bossoli appesi all’albero di Natale, il porto d’armi ai sedicenni e la pistola tirata fuori a capodanno in una Pro Loco per fare prendere aria. Mi auguro un 2024 con meno testosterone e meno polvere da sparo, perché a giocare con la roulette russa delle armi prima o poi ci si fa tutti davvero male”. Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi, interpellato dall’AGI sul caso dello sparo al veglione del sottosegretario Andrea Delmastro che ha ferito il genero di un agente della scorta del sottosegretario di FdI.

Bonelli: “Cosa aspetta Delmastro a dimettersi?”

“Rispetto a quanto accaduto a Capodanno alla festa del Sottosegretario Delmastro ci chiediamo perché il fratello aveva una pistola con lui? Perché ha sparato durante una festa? Questo far west in casa Delmastro è inaccettabile cosa aspetta il sottosegretario a dimettersi? Delmastro non riesce ad avere comportamenti rigorosi a cui dovrebbe attenersi proprio perché sottosegretario di Stato alla Giustizia, proprio per questo deve dimettersi immediatamente”. Lo dichiara il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.