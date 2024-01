San Cataldo. Piano dimensionamento scolastico regionale. Il sindaco Comparato: “Non siamo soddisfatti”

SAN CATALDO. “Abbiamo appreso della decisione dell’Assessorato regionale dell’istruzione di procedere alla soppressione di un’autonomia scolastica a San Cataldo. Approvato dalla regione siciliana dimensionamento e razionalizzazione delle scuole siciliane per province; non siamo soddisfatti, in quanto insieme a tutto il Consiglio Comunale avevamo chiesto a gran voce di non toccare le autonomie scolastiche a San Cataldo”. Così il sindaco Gioacchino Comparato a proposito della questione legata al dimensionamento scolastico regionale.

“Fino a martedì scorso – ha sottolineato il primo cittadino – abbiamo ribadito all’Assessorato, la necessità di rinviare ogni possibile accorpamento. Prendiamo atto che il piano approvato dall’Assessore Regionale, prevede di creare per fusione due nuovi istituti comprensivi a San Cataldo. Da una parte l’Istituto Comprensivo Carducci che comprenderà il secondo circolo, (scuola San Giuseppe e i plessi attualmente ad essa collegati), e la scuola media Carducci, e dall’altro un Istituto Comprensivo che comprenderà il plesso Balsamo e il primo circolo (De Amicis, Cristo Re e plessi collegati)”.

Il sindaco ha annunciato che già nella giornata di domani convocherà sia i dirigenti scolastici per discutere di questo nuovo assetto, che i consiglieri comunali per valutare e comprendere appieno questa decisione dell’Assessore Regionale.