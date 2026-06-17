Riesi. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la tutela della salute, della sicurezza e della prevenzione

RIESI. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale Rinnoviamo Riesi per la tutela della salute, della sicurezza e della prevenzione. Attraverso i fondi di coesione ex PNRR, il Comune di Riesi ha acquistato 100 dispositivi GPS InfoLife con pulsante SOS, destinati alla tutela delle persone più fragili della comunità.

In questi giorni sta proseguendo la consegna dei dispositivi, che consentono la localizzazione in tempo reale e la richiesta immediata di aiuto in caso di necessità, garantendo maggiore autonomia agli utenti e serenità alle loro famiglie. Le attività di distribuzione e supporto agli utenti sono rese possibili grazie al prezioso lavoro di squadra svolto dal Responsabile del CED Massimiliano Testa e dai volontari del SErvizio Civile Universale del Comune di Riesi.

Il sindaco ha anche rivolto un sentito ringraziamento ai medici di famiglia del territorio comunale di Riesi che hanno contribuito ad individuare i beneficiari, segnalando i cittadini che, per condizioni di salute, età o fragilità sociale, necessitano maggiormente di questo strumento di supporto. Un lavoro sinergico che consentirà di assegnare i dispositivi in modo mirato ed efficace, rispondendo concretamente ai bisogni reali della popolazione. Un’iniziativa concreta che conferma la nostra attenzione verso il benessere della comunità e la volontà di investire in servizi innovativi a sostegno delle persone più vulnerabili.