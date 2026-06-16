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Vallelunga. Il sindaco vuole incontrare e confrontarsi con le associazioni locali il 22 giugno in aula consiliare

Redazione 1

Vallelunga. Il sindaco vuole incontrare e confrontarsi con le associazioni locali il 22 giugno in aula consiliare

Mar, 16/06/2026 - 23:53

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VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo ha invitato tutte le associazioni operanti nel territorio ad un incontro che si svolgerà lunedì 22 giugno nell’aula consiliare alle 17,30. L’incontro è aperto a tutti i membri e volontari delle associazioni locali.

Nel corso dell’incontro saranno ascoltate le esigenze delle associazioni creando uno spazio aperto per segnalare necessità, criticità e proposte operative delle realtà associative locali. Si parlerà anche dell’esigenza di creare un comitato delle associazioni. Si punterà alla programmazione e realizzazione eventi: un tavolo di lavoro per coordinare e pianificare insieme le prossime manifestazioni ed eventi del territorio.

Infine si punterà al rafforzamento della rete per migliorare la sinergia e lo scambio di risorse tra il Comune e i diversi gruppi di volontariato. Un incontro nel quale l’amministrazione comunale intende ascoltare le idee delle associazioni e unire le forze per far ripartire gli eventi nel paese.

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