Vallelunga. Il sindaco vuole incontrare e confrontarsi con le associazioni locali il 22 giugno in aula consiliare

VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo ha invitato tutte le associazioni operanti nel territorio ad un incontro che si svolgerà lunedì 22 giugno nell’aula consiliare alle 17,30. L’incontro è aperto a tutti i membri e volontari delle associazioni locali.

Nel corso dell’incontro saranno ascoltate le esigenze delle associazioni creando uno spazio aperto per segnalare necessità, criticità e proposte operative delle realtà associative locali. Si parlerà anche dell’esigenza di creare un comitato delle associazioni. Si punterà alla programmazione e realizzazione eventi: un tavolo di lavoro per coordinare e pianificare insieme le prossime manifestazioni ed eventi del territorio.

Infine si punterà al rafforzamento della rete per migliorare la sinergia e lo scambio di risorse tra il Comune e i diversi gruppi di volontariato. Un incontro nel quale l’amministrazione comunale intende ascoltare le idee delle associazioni e unire le forze per far ripartire gli eventi nel paese.