Ricostituito il Gruppo comunale di Mussomeli dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi). Salvina Mingoia Presidente e Silvestre Messina Vice Presidente vicario.

MUSSOMELI – SI è svolta nei giorni scorsi, presso il salone parrocchiale di “Cristo Re”, esattamente il 12 giugno 2026 alle ore 18, sotto la presidenza di Antonio Lauricella Presidente della Sezione Provinciale Agrigento, l’Assemblea ricostitutiva del Cruppo Comunale di Mussomeli dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O). All’incontro sono convenuti i Soci del Comune di Mussomeli e sono stati presenti anche i soci Aido di Resuttano Sonia Ippolito, Giuseppe Ippolito e Mazzarisi Salatore. Prima di iniziare l’Assemblea il Presidente Antonio Lauricella ha letto il messaggio della Presidente Nazionale dottoressa Flavia Petrin e quello della Presidente Regionale avv. Salvatrice Feccia; “Carissimi, innanzitutto voglio chiedervi scusa per non essere con Voi e tra Voi in questo giorno importante quale la RICOSTITUZIONE del Gruppo Comunale di Mussomeli ma sono fuori Sicilia per improrogabili impegni personali. Questo, per Voi e per tutti Noi e per l’AIDO tutta, è un giorno importante perché la ricostituzione del Gruppo di Mussomeli ha un grande significato…. Significa che “ siete per gli altri”, quegli altri che, grazie ad un SI, ritornano alla vita. Sono sicurissima che farete un ottimo lavoro. Tantissimi auguri a questo Gruppo Comunale ricostituito, buon lavoro e mi auguro di potervi incontrare prestissimo, SilviaRita Feccia Presidente Regionale”. Il presidente dell’assemblea Antonio Lauricella spiega il percorso che ha portato alla ricostituzione del Gruppo Comunale di Mussomeli: Maggio 1989 (1989 – 1996) quando a Mussomeli nasce il primo direttivo AIDO con Silvestre Messina come Presidente che ringrazio a nome mio, della Presidente Regionale a.. Salvatrice Feccia e della Presidente Nazionale dottoressa Flavia Petrin. E’ un privilegio per tutti noi, questa sera, lavorare sotto la sua guida che si perpetua nel tempo. Signor Messina, se questa sera sono presenti tutte queste persone sicuramente nel suo cuore ci sarà una calamita che attira chi come Lei ha deciso di impegnare il proprio tempo e le proprie competenze per il bene altrui e nel nostro caso per il bene di chi è in lista di attesa per un trapianto e, a tal proposito, voglio ricordare che delle 8.500 persone circa, ogni anno, solo il 50% riesce ad ottenere un trapianto mentre tanti non ce la fanno. Il nostro impegno quotidiano, nel far si che le persone esprimano quel fatidico “SI” alla donazione, non è sicuramente mutato nel tempo anzi, oggi, abbiamo più mezzi e possibilità per arrivare al cuore della gente”. E rivolgendosi al signor Messina aggiunge: “Lei è pure presente alla ricostituzione del Nuovo Direttivo AIDO di Mussomeli e ne farà parte: un impegno che continua e per il quale vogliamo farle tutti i complimenti”. E rivolgendosi a tutta l’assembea sottolinea: “So che molti di Voi fanno parte della Fratres e Misericordia Associazioni di Volontariato con cui AIDO da decenni collabora per svolgere un importante lavoro di sensibilizzazione sulla donazione degli organi e del sangue. Ricordiamoci che non ci sono trapianti se mancano i donatori, ma i trapianti hanno bisogno anche della presenza di sangue nelle sale operatorie per essere effettuati ecco perché oggi è molto importante anche la vostra presenza nel nuovo Direttivo AIDO di Mussomeli”. Dopo l’intervento del Presidente Lauricella, l’Assemblea ha approvato all’unanimità la costituzione del Gruppo Comunale di Mussomeli, che avrà sede legale in Piazzale Mongibello presso la sede Associazione Fratres. Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 19,55, il Presidente Luricella dichiara conclusi i lavori assembleari con la costituzione e la elezione dei consiglieri del Gruppo Comunale di Mussomeli. Successivamente alle 20, 05 della stessa giornata, i nuovi eletti per il Consiglio Direttivo, presenti 7 su 11, dopo avere accettato la nomina di consigliere, hanno votato le nuove cariche: Salvina Mingoia Presidente, Silvestre Messina Vice Presidente Vicario, Pino Di Giuseppe Vice Presidente, Giosuè Carduccio Segretario, e consiglieri Vincenzo Munì, Mario Taibi, Giuseppina Mancuso, Vittorio Catania, Jessica Bonfante, Chiara Castello, Giuseppina Schifano. Supplenti: Vincenzo Sorce, Salvina Mingoia CL 2061.