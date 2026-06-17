Caltanissetta. Riconoscimento nazionale per la prof. Tiziana Maria Difrancesco dell’Istituto “Galilei – Di Rocco” al Concorso “Scuole libere dal fumo”

CALTANISSETTA. La Commissione giudicatrice del Concorso nazionale “Scuole Libere dal Fumo – Guadagnare Salute con la LILT”, ha assegnato il 1° Premio Docente alla Prof.ssa Difrancesco Tiziana Maria dell’Istituto G. Galilei – A. Di Rocco, di Caltanissetta, con la seguente motivazione: “Per l’elevata qualità della progettazione educativa, capace di tradurre in modo concreto e applicabile i temi della prevenzione del fumo e delle nuove dipendenze da nicotina all’interno del contesto scolastico”.

La Prof.ssa Difrancesco ha realizzato un progetto di prevenzione al fumo creando l’app “Respira” utilizzabile nella scuola con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni ad una riflessione critica sul tabagismo, facendo in modo di gestire il loro desiderio di fumare.

E’ un’app innovativa pensata per accompagnare le persone nel percorso di cessazione dal fumo attraverso esercizi di respirazione guidata, con supporto motivazionale e con il monitoraggio personalizzato dei progressi.

La Commissione ha particolarmente apprezzato l’apporto innovativo della proposta, la contemporaneità della scelta metodologica e la capacità di coinvolgere attivamente studenti e contesto educativo.

La Prof.ssa Difrancesco Tiziana Maria con l’assegnazione del primo premio pari ad euro 500, come previsto dal bando di concorso, ha contribuito ad implementare le casse della scuola per le finalità didattiche ed educative.