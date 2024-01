Papa Francesco: “La gola è il vizio più pericoloso, sta uccidendo il pianeta”

“Se lo leggiamo da un punto di vista sociale, la gola e’ forse il vizio piu’ pericoloso, che sta uccidendo il pianeta”. Lo ha sottolineato Papa Francesco durante l’Udienza generale, su “I vizi e le virtu'”, incentrando la sua riflessione sul tema La gola. “Perche’ il peccato di chi cede davanti a una fetta di torta, tutto sommato non provoca grandi mali, ma la voracita’ con cui ci siamo scatenati, da qualche secolo a questa parte, verso i beni del pianeta sta compromettendo il futuro di tutti”, ha spiegato esortando a essere piu’ sobri.

“Ci siamo avventati su tutto, per diventare padroni di ogni cosa, mentre ogni cosa era stata consegnata alla nostra custodia, no al nostro sfruttamento. Ecco dunque il grande peccato, la furia del ventre: abbiamo abiurato il nome di uomini, per assumerne un altro, ‘consumatori'”, ha aggiunto Francesco.

“E oggi si parla cosi’ nella vita sociale, i ‘consumatori’. Non ci siamo nemmeno accorti che qualcuno ha cominciato a chiamarci cosi’. Siamo fatti per essere uomini e donne ‘eucaristici’, capaci di ringraziamento, discreti nell’uso della terra, e invece il pericolo e’ di trasformarsi in predatori, e adesso ci stiamo rendendo conto che questa forma di ‘gola’ fa tanto male al mondo”, ha proseguito. “Chiediamo al Signore che ci aiuti nella strada della sobrieta’ che tutte le forme di gola non si impadroniscano della nostra vita”, ha poi concluso.