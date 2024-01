L’indirizzo coreutico dello storico Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta: un’eccellenza tra le poche in Italia e pochissime in Sicilia

Il liceo coreutico è un istituto di istruzione secondaria superiore specializzato nell’insegnamento della danza e delle arti performative. Non è dunque, “Scuola di Danza”, peraltro, necessaria realtà del territorio, dalla quale provengono i ragazzi che si iscrivono al liceo e con alcune delle quali il liceo realizza significative collaborazioni tramite convenzioni. Gli studenti che frequentano un liceo coreutico (continuando a frequentare le loro scuole di danza private)seguono, dunque, un percorso formativo di più ampia conoscenza della cultura della danza, coniugandolo ad un percorso liceale di alto livello, integrando le materie curricolari di tutti i licei, con lezioni di tecnica della danza classica e contemporanea, coreografia, teoria della danza, storia della danza, musica per la danza (tutte le lezioni di danza sono infatti accompagnate dal pianoforte da Professori pianisti accompagnatori) ed altre discipline correlate.

L’indirizzo coreutico, dello storico Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, è ormai consolidato da dieci anni, ed è uno dei pochi licei coreutici d’Italia e dei pochissimi della Sicilia.

La sua posizione centrale favorisce l’iscrizione di studenti da altre province viciniori e vanta un team docenti qualificato, empatico e fortemente collaborativo per la trasversalità tra le materie d’indirizzo e quelle curricolari, nonché la collaborazione in Convenzione con L’Accademia Nazionale della Danza di Roma (AND)

Al Liceo Coreutico si accede tramite una prova di ammissione fisico/attitudinale (non richiesta per gli alunni con disabilità) ed è suddiviso, come tutti i licei, in un percorso quinquennale di studio, alla fine del quale gli studenti potranno iscriversi ai corsi AFAM come l’Accademia Nazionale di Danza, a corsi superiori di formazione professionale della danza, o proprio perché ottenendo una maturità liceale, a qualsiasi altra facoltà universitaria.

Il Coreutico di Caltanissetta, inoltre, poiché, inserito in un liceo Classico, Linguistico e Artistico, coinvolge gli studenti in ambiti di studio Artistico ed Umanistico. Gli alunni, infatti, al di là degli spettacoli di danza, sono coinvolti ogni anno nella produzione della Tragedia Greca, rappresentata e diretta da registi di fama nazionale.

Durante l’anno scolastico, sono tanti gli insegnanti di fama nazionale ed internazionale chiamati presso il liceo per la realizzazione di stages che già di per sé creano delle opportunità per i nostri ragazzi, che ricevono borse di studio presso sedi prestigiose.

Giunto ormai alla 5° maturità, l’indirizzo coreutico del “Ruggero Settimo,” ha visto i suoi ex alunni continuare il loro cammino con studi universitari e di perfezionamento che, siamo certi, daranno loro importanti sbocchi lavorativi: Accademia Nazionale di Danza (Roma) Accademia Ucraina di Balletto (Milano), Scuola Professionale di Balletto “Liliana Cosi” (Reggio Emilia), Centro professionale di danza contemporanea “Oliva Contemporary Dance Project” (Verona), “DAW” Dancer at Work di E. Buratti per l’avviamento alla professione del danzatore (Firenze), Scenario Pubblico “Compagnia Zappalà Danza” e altri importanti balletti, nonché facoltà universitarie come: Farmacia, Scienze Motorie, Scienza dell’alimentazione, Giurisprudenza, Scienze della formazione, scienze infermieristiche, economia.

Attraverso la danza, gli studenti sviluppano la consapevolezza del proprio corpo, la fiducia in se stessi e la capacità di collaborare con gli altri. Tutti elementi chiave per la crescita personale e il successo in molte sfere della vita.

La gioia, la costanza e la determinazione con cui i nostri alunni frequentano assiduamente e con ottimi risultati, indica una scelta positiva e motivata per chi ha la passione per la danza.I nostri prossimi Open Day per conoscere la sede, i laboratori di danza e l’offerta formativa:

Venerdi 19 Gennaio e Venerdi 2 Febbraio alle ore 16.00