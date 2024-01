Italia, per rubare borsello nordafricano morde commerciante: arrestato

Per rubare un borsello in un’edicola, assesta un morso alla mano del commerciante. Un cittadino maghrebino di 33 anni e’ stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria. E’ accaduto ieri sera in piazza santa Croce. Il commerciante, secondo quanto ricostruito, aveva abbandonato la postazione per salutare un paio di amici, quando il nordafricano dopo essere entrato nell’edicola avrebbe afferrato al volo un borsello contenente 30 euro.

Il commerciante ha cercato di prendere il borsello, ma il malvivente lo avrebbe spintonato e poi assestato un morso al dito di una mano. Con l’aiuto dei suoi amici la vittima è riuscita a fermarlo e a dare l’allarme al 112Nue. Sul posto e’ intervenuta una volante.

L’edicolante e’ stato soccorso e medicato in strada dai sanitari di un’ambulanza. Il 33enne e’ stato arrestato e perquisito dagli agenti: in tasca aveva cinque orologi di marca, ciascuno del valore di circa 500 euro, che sono stati sequestrati in attesa di accertarne la provenienza. Per il maghrebino, gia noto alle forze dell’ordine, e’ scattata anche la denuncia per ricettazione