Il presidente FUA Rosario Sorce: “Garantirò che l’istituzione diventi patrimonio ed opportunità per le future generazioni”

Rosario Sorce è stato eletto a fine 2023 Presidente della FUA all’unanimità’ dei presenti nella Sala consiliare del Comune di Caltanissetta: 19 voti su 19. La FUA composta da 7 Comuni di cui 2 Capoluoghi di Provincia : Caltanissetta, Enna, San Cataldo, Serradifalco, Delia, Sommatino, e Santa Caterina.

Questa mia elezione, unitamente a quella del Vice Presidente Daniele Territo rende forte la partenza della Agenda Urbana Funzionale del Centro Sicilia, e scrive una bella pagina di politica praticata in quanto tutti i Comuni interessati hanno messo da parte le varie appartenenze di partito e fatto esaltare la volontà di servire da subito i nostri territori e le nostre comunità – dichiara Rosario Sorce.

Ringrazio I Sindaci interessati per la fiducia e la stima manifestata, ringrazio l’amico On.le Michele Mancuso per il sostegno e lo stimolo, ringrazio tutti i colleghi Consiglieri componenti del Consiglio per la sincera disponibilità verso una candidatura, anche se marcata di appartenenza, ma di equilibrio esperienza e correttezza in tanti anni di mio impegno politico.

Come detto nel discorso d’insediamento sarò impegnato a garantire che la FUA diventi patrimonio ed opportunità per le future generazioni dei nostri contesti sociali sempre più svuotati di giovani che non trovano motivi validi per restare. Ciò ci deve responsabilizzare e sicuramente sarà così, avendo conosciuto tutti i colleghi. È sicuramente opportuno mettere da parte appetiti elettoralistici o ansie pre elettorali e dedicarsi esclusivamente al bene comune e a chi viene dopo, solo così si potrà fare tesoro di questa grande opportunità economica rappresentata dal pacchetto di risorse già assegnate per la nostras FUA di 50 milioni di Euro.

Questa è la mission a cui siamo chiamati e sulla quale non possiamo fallire – conclude Sorce – perché oltre al fallimento di ognuno di noi andremmo a pregiudicare la possibilità alle nuove generazioni di trovare un motivo in piu’ ed essere attratti a rimanere nei Nostri Comuni e nelle proprie famiglie. Occorre arginare le tragiche scelte di emigrare come nel secolo scorso.