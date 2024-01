Giornata del Braille. Locatelli: “rimuovere gli ostacoli per un mondo inclusivo”

“Il 4 gennaio 1809 nasceva Louis Braille. Si deve a lui l’invenzione del sistema di scrittura e lettura tattile che ha rivoluzionato l’approccio alla comunicazione per le persone non vedenti. Nel tempo abbiamo raggiunto tanti obiettivi, la qualità della vita di tante persone con disabilità visiva è migliorata, ma c’è ancora molto da fare per garantire a tutti l’accessibilità universale anche attraverso la comunicazione e l’informazione. Dobbiamo impegnarci sempre di più per rimuovere gli ostacoli e creare un mondo più giusto e inclusivo per tutti”.

Cosi su Facebook il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.