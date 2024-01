Caso Ferragni-Pandoro Balocco, si va verso l’ipotesi di truffa

Continua a far parlare di sé la vicenda Balocco-Ferragni. Nell’inchiesta avviata dalla procura di Milano per far luce sulla sponsorizzazione del pandoro griffato da parte dell’infuencer, nell’ambito di un’iniziativa benefica già finita nel mirino dell’Antitrust e costata a Ferragni una sanzione da un milione di euro e una multa salata per l’azienda di Cuneo, ora si starebbe profilando l’ipotesi di reato di truffa.

A quanto si apprende, lo starebbero attualmente vagliando gli inquirenti milanesi dopo la prima informativa depositata in Procura dagli investigatori della Guardia di Finanza che si focalizzerebbe in particolare su uno scambio di email in cui veniva programmata la sponsarizzazione del pandoro “Pink Christmas” finita poi sotto accusa. Dopo Balocco, saranno analizzate anche altre sponsorizzazioni con l’influencer.