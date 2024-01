Caltanissetta. La scuola media “Verga” ammessa ad effettuare contatto via radio con gli Astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS)

CALTANISSETTA. La Scuola Media “G. Verga” di Caltanissetta è stata ammessa ad effettuare un contatto via radio con gli astronauti presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nell’ambito del Programma ARISS School Contact.

L’ammissione all’ambito programma è stata comunicata al Prof. Dario M. Palascino, Coordinating Teacher dell’Istituto G. Verga, lo scorso 13 Gennaio. Il contatto dovrebbe avvenire, il condizionale è d’obbligo per tutti i contatti del programma, nella finestra temporale che va dal mese di Settembre a Dicembre 2024.

Il collegamento verrà effettuato in forma diretta. A tal proposito sarà installata una completa stazione radio presso l’istituto provvista di apparato ricetrasmittente sulla banda VHF (145 Mhz), antenne direttive motorizzate con sistema computerizzato di inseguimento e tutto quanto necessario per garantire la massima efficienza del contatto.

Tale eccezionale risultato si è raggiunto grazie alla sinergia nata tra il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Lomonaco, che ha subito aderito e creduto nel progetto proposto del Coordinating Teacher Prof. Dario M. Palascino, ed alla collaborazione dell’ARI (Associazione Radioamatori Italiana) e del suo Presidente Dott. Alessandro Mastrosimone.

Durante i prossimi mesi gli alunni della scuola saranno coinvolti in attività didattiche sulla conoscenza dell’Astronautica, grazie alla collaborazione dell’ISAA (Italian Space and Astronautic Association), del Programma School Contact, tramite incontri con rappresentanti dell’ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), e delle trasmissioni radio grazie alla collaborazione con l’ARI Sez. “Michele Averna” di Caltanissetta.

Dette attività si concluderanno con la stesura di una griglia di 10 domande che gli studenti porranno all’Astronauta in orbita sulla ISS che sarà assegnato al contatto durante i circa 10 minuti nei quali la ISS si troverà a transitare sull’Italia, 10 minuti è il tempo massimo di acquisizione stante che la ISS si trova in orbita sulla Terra ad una distanza di circa 400 Km e si muove ad una velocità di circa 28.000 Km/h.

Inutile soffermarsi sull’eccezionale valore didattico, formativo e di competenze, che saranno acquisite dagli studenti coinvolti, che queste attività avranno; la scuola tenterà di far divenire questo progetto parte integrante del proprio Piano dell’Offerta Formativa provando ad essere ammessa in futuro almeno una volta ogni 3 anni in modo da garantire a tutti gli studenti tale esperienza durante il triennio di permanenza nella scuola media.