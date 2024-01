Calcio, volley, basket: Caltanissetta si riappropria dello sport. Ma quando torneranno a nuotare i nisseni? L’assessore Caracausi: “A settembre avremo il più bel palazzetto del nuoto di Sicilia”

Lo sport, di certo non lo si scopre oggi, è da sempre un vero e proprio strumento di educazione sociale, di riscatto personale per chi lo pratica, utile per la socializzazione e cosa molto importante utile anche ai fini della promozione turistica del territorio, con l’importante volano economico che può generare. In città abbiamo testimonianze nel calcio, nel basket, nella pallavolo e nel rugby, dove i cittadini sono tornati a riempire stadi e palazzetti. Ma manca uno sport…il nuoto. Purtroppo la piscina comunale è chiusa ormai da cinque lunghi anni. Tutti aspettiamo la sua riapertura, in modo da dare anche a questa disciplina ed ai suo praticanti la giusta attenzione, considerato anche che non mancano di certo atleti locali che si son messi in vista in vari campionati, costretti però ad allenarsi, con aggravio di spese ed enormi sacrifici, loro e delle famiglie, in altre città. I frequentatori della piscina è importante però ricordare che non sono solo gli sportivi o gli amanti del nuoto, ma soprattutto ci sono giovani ed anziani, tra cui i diversamente abili, chi ne hanno un’estrema necessità, costretti anche loro e le loro famiglie a sobbarcarsi lunghi ed estenuanti viaggi in altri comuni, anche qui con un aggravio notevoli di costi, fatica e rischi. Sulla piscina dall’ultimo video pubblicato dal Sindaco e dopo il sopralluogo della I° e V° Commissione consiliare, che francamente era poco rassicurante, è calato un disarmante quanto preoccupante silenzio. Il sindaco, era metà luglio del 2023, quando a proposito dei lavori disse: “Proseguono in maniera veloce i lavori di ripristino e di messa a norma della nostra piscina comunale; si tratta di un lavoro ciclopico al quale tra pochi mesi potremmo mettere la parola fine”. Il primo cittadino ha rimarcato anche: “Gli spogliatoi e le docce sono stati ricostruiti e ultimati, si passerà poi alla nuova struttura che collegherà gli spogliatoi al corpo centrale per poi passare alla messa a norma della vasca più grande. Continuerò a tenere aggiornata la cittadinanza sull’evoluzione dei lavori in piscina comunale”.

Di aggiornamenti da allora francamente non ne abbiamo avuti e lo stesso verbale del sopralluogo, redatto congiuntamente dalla I° e V° commissione, ricordo a memoria, non essendo possibile reperirlo nel nuovo sito del Comune, non lasciava intuire nulla di positivo in termini di tempistica per un’imminente apertura. Mentre in un primo momento si parlava di una riapertura entro fine novembre, tale termine il direttore dei lavori, lo fece slittare ai primi mesi dell’anno in corso. Siccome gennaio si è già concluso ed anche se febbraio è di 29 giorni, al netto di qualche sconvolgente sorpresa, nulla ci è dato sapere. Per avere a questo punto notizie certe, siamo andati direttamente a chiederle all’assessore allo sport Fabio Caracausi, . Contattato telefonicamente, oltre a dimostrarsi gentile ed immediatamente disponibile a rispondere alle nostre domande “curiose”, cosa di cui lo ringraziamo, riferisce testualmente che: “I lavori proseguono in maniera spedita ed anche se si è avuta qualche difficoltà a causa delle difficoltà nel reperire alcuni materiali, in particolar modo quelli innovativi, come i nuovi e modernissimi impianti altamente tecnologici inerenti la depurazione e il riscaldamento acqua ed ambiente. Si è già lavorato su spogliatoi ed altro, mentre attualmente si sta lavorando alla vasca, dove anche qui si è avuto qualche piccolo problema, adesso fortunatamente risolto e si spera di completare il tutto al massimo entro giugno, anche se si prevede la riapertura al pubblico, con abbonamenti e ripartenza delle varie attività previste, a settembre. Sarà un vero palazzetto del nuoto, uno dei migliori, se non il migliore in Sicilia, un vero fiore all’occhiello per Caltanissetta”.

Fino a prova contraria, non si può che confidare e dare per buone le parole dell’Assessore Caracausi, che ringraziamo per la massima disponibilità. Abbiamo solo dimenticato di chiedere: ma la madrina dell’inaugurazione sarà Federica Pellegrini? O se questi non saranno i tempi, che ne pensate di mettere un’opzione su qualche nipote ? Ad Maiora