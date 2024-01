Basket maschile serie C. Invicta sconfitta in casa di stretta misura 91-92 dalla Dierre Reggio Calabria

Sconfitta casalinga per l’Invicta Basket Caltanissetta che ha perso 91-92 contro la Dierre Reggio Calabria. Partita molto tirata ed emozionante dall’inizio alla fine; peccato che il risultato finale non abbia premiato lo sforzo complessivo di una squadra, l’Invicta, che in campo ci ha messo tanto cuore.

È stata una partita mozzafiato fino all’ultimo secondo con i giocatori nisseni che hanno dato il massimo giocando con determinazione e spirito combattivo mostrando in campo impegno e dedizione. Chiuso il primo tempo sul 46-54, l’Invicta nel terzo quarto di gioco ha attaccato riuscendo a annullare 6 degli 8 punti di vantaggio che la squadra ospite aveva accumulato alla fine del primo tempo, ma nell’ultimo quarto è stata sfida punto a punto e, alla fine, la Dierre ha vinto la sfida per un solo punto.

A fine gara, comunque la squadra dell’Invicta, nella quale hanno brillato sia Railans che Giusti, ha tenuto a ringraziare i tifosi accorsi al Pala Cannizzaro per sostenerla. L’Invicta resta quarta in classifica con 14 punti.